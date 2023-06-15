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Türkiye
TRT Haber 15.06.2023 15:07

Sahte plakalı araçla lüks siteleri soydular

İstanbul'da, hazırladıkları sahte plakalarla girdikleri 6 ayrı sitede soygun yapan hırsızlar polisin takibinden kaçamadı.

Emrah Kuş
Emrah Kuş

İstanbul'da, 5 ayrı ilçede üst üste yaşanan rezidans soygunları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Binaların güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızların kimliklerini belirledi.

Zanlıların belirledikleri sitelere giren araçların marka, model ve plakasını tespit ettiği, ardından aynı modelde bir araç çalıp kopyaladıkları sahte plakayla siteye girdiği ortaya çıktı.

Hırsızlar tarafından kullanılan çalıntı aracın içinde, tanınmamak için kullandıkları peruk ve gözlüler bulundu.  Soygunculardan ikisi, Ümraniye'de yakalandı. Haklarında 10'dan fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.

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