Deprem bölgesinde yeni yapı sistemi kullanılıyor

TOKİ deprem bölgesinde bina inşaatında yeni bir sistemi hayata geçiriyor. Gaziantep Nurdağı'nda bir ev ve anaokulunun yapımında iç içe geçen bloklar kullanılıyor.

Bu sistem 9 büyüklüğündeki depreme ve saatte 200 kilometre hızdaki bir kasırgaya karşı dayanıklı.

Bağımsız parçaların bir araya gelmesiyle oluşturulan binaların yapımı da daha kolay.

Nurdağı'ndaki örnek yapıların tamamlanmasının ardından deprem bölgesindeki diğer illerde de yeni yapı sistemi yaygınlaştırılacak.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun