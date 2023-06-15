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Türkiye
AA 15.06.2023 13:50

Aksaray'da 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

Aksaray'da 20 yıl önce 2 kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 kardeş, Konya'da gizlendikleri ikametin çatısında yakalandı.

Aksaray'da 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan zanlıların yakalanması ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler, 20 yıl önce merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde M.C. ile N.K'yi silahla öldürüp kaçanların Veyis C. ve kardeşi Mahmut C. olduğunu belirledi.

Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir ikametin çatısında saklanan Veyis C. ve Mahmut C'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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