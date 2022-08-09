Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 08:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çöken yuvadaki köpek ve yavruları kurtarıldı
Kayseri'nin Develi ilçesinde çöken yuvada toprak altında kalan köpek ve 5 yavrusu, veterinerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde sokak köpeğinin toprağı kazarak yaptığı yuva çöktü, köpek ve 5 yavrusu toprak altında kaldı.
Seslerini duyan vatandaşlar köpekleri kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine veteriner hekim sevk edildi.
Veteriner hekim, toprağı eliyle kazarak köpekleri kurtardı. Anne köpek ile 5 yavrusu koruma altına alındı. Köpeklerin sağlık durumları iyi.
Etiketler: Kayseri
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