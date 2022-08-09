Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 06:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de servis minibüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Bergama ilçesinde servis minibüsüyle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Bergama ilçesinde Yıldırım Çınar idaresindeki servis minibüsü, İzmir Çanakkale yolu Zeytindağ Kantar mevkisinde E.Ö.'nün kullandığı tıra arkadan çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste bulunan Bülent Kılıçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı sürücü Yıldırım Çınar ise 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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