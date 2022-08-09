Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de tır devrildi
[Fotograf: TRT Haber]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, devrilen balya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde T.K. idaresindeki tır, Kavakköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılıp ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Gelibolu Şehit Onay Koray Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ankara'da ahşap dükkanında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz