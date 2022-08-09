Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ev yangını: Anne ve oğlu yaralandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Fatma Ç. ile oğlu Mehmet Ç. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Yangın İtfaiye
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