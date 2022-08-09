Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 00:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP patlamasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Şehit Pençe Operasyonları
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