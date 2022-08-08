Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
11 kişi tavuk dönerden zehirlendi
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği şüphesiyle 11 kişi tedavi altına alındı.
İlçedeki bazı vatandaşlar, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirterek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu Caddesi'nde tavuk dönerlerin alındığı öne sürülen iş yerinden örnekler aldı.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi
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