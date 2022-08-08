Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Giresun'dan Samsun yönüne giden H.Ö yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait yolcu otobüsü, Ordu Nefise Akçelik tünelinde E.T'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İ.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ise yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs şoförü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle tüneldeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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