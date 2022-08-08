Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu
[Fotograf: AA]
Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu.
Kentte son günlerde etkili olan şiddetli rüzgar, Hanak ilçesine bağlı bazı köylerdeki bina çatılarını etrafa savurdu.
Şiddetli rüzgarın hasara yol açması nedeniyle vatandaşlar durumu AFAD yetkililerine bildirdi.
AFAD Ardahan İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın Hanak ilçesine bağlı Ortakent ve Geç köylerindeki bina çatılarında hasara neden olduğunu belirterek, ekiplerce hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi.
Etiketler: Ardahan
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