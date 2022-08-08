Kentte son günlerde etkili olan şiddetli rüzgar, Hanak ilçesine bağlı bazı köylerdeki bina çatılarını etrafa savurdu.

Şiddetli rüzgarın hasara yol açması nedeniyle vatandaşlar durumu AFAD yetkililerine bildirdi.

AFAD Ardahan İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın Hanak ilçesine bağlı Ortakent ve Geç köylerindeki bina çatılarında hasara neden olduğunu belirterek, ekiplerce hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi.