Daha 16 yaşındaki Beyza'nın hayalleri yarım kaldı. Saplantılı bir kişi tarafından öldürüldü.

Beyza Doğan, Selim Tekin ile bir süre önce sosyal medyada tanıştı, hayatı kabusa döndü. Aile, kızlarını sürekli takip eden Selim Tekin'den defalarca şikayetçi oldu.

Bahçelievler'de yaşanan olayda 28 yaşındaki Selim T., saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Zanlının tedavisi devam ediyor

Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Zanlı Selim T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.