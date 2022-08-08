Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 5 can salı ve lastik bottaki 136 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Dikili ilçesi açıklarında 7 Ağustos'ta lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekiplerce, hareketli lastik bottaki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan 174 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.