Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü

Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalanan C130 askeri kargo uçağı, Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız şehit oldu. Yağız'ın şehadet haberi, doğduğu Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi ile annesi Ayşe Yağız'ın yaşadığı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki evine ulaştı. Her iki mahalle de Türk bayraklarıyla donatılırken, 2 kız çocuğu babası şehidin, babasını küçük yaşta kaybettiği ve liseyi bitirdikten sonra asker olmaya karar verdiği öğrenildi.

Çocukluk arkadaşını paylaştı saatler sonra şehadet haberi geldi

Şehit Ramazan Yağız’ın, 11 Kasım 2022’de şehit olan aynı köyden arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’i, sosyal medya hesabında "Şehadetinin sene-i devriyesinde mekânın cennet olsun yiğidim" notuyla andığı; bu paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin de şehit düştüğü öğrenildi.

"Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim"

Sevinç'in babası Mehmet Sevinç de sosyal medya hesabından oğlunun ve şehit Yağız'ın fotoğrafını, "Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim. Aynı köyün aynı toprağın evlatları" mesajıyla paylaştı.

Kök hücre bağışıyla hayat kurtarmış

Öte yandan şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın, 10 yıl önce kök hücre bağışında bulunduğu, 2023 Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastasıyla uyumlu olması sonucu ise naklin gerçekleştiği öğrenildi.

Şehit Yağız, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Teşekkür Belgesi’ni ve mutluluğunu, "Bundan yaklaşık 10 sene önce kök hücre (kemik iliği) bağışçısı olmak ister misiniz sorusuna evet dedim ve 10 yıl sonra geçtiğimiz mart ayında kanser olan bir hasta ile uyumlu olduğum haberini aldım. Çeşitli testler sonrası haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil gerçekleşti ve 3 ayı aşkın bir sürenin sonunda bugün hastanın taburcu olduğu bilgisini aldım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum. Rabbim kimseyi çaresiz dertlerle imtihan etmesin inşallah" mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı

"Şehidimizin emanetine biz sahip çıkacağız"

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Çatalsöğüt Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hava Kuvvetleri personeli Şehit Ramazan Yağız’ın, babasını 1991 yılında kaybettiği ve babasız büyüdüğü öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak, Yağız’ın şehadet haberinin köyde büyük üzüntüye neden olduğunu belirterek, "Maalesef yine 11’inci ayın 11’inde, üç yıl aradan sonra bir şehidimiz daha oldu. Kardeşimiz yetim büyüdü. Allah ahiretini güzel eylesin. Kendisi sevecen, insan ve vatan sevdalısıydı. Fırsat buldukça köyümüze gelirdi. Babasının mezarı da burada. Uçağa binmeden önce, üç yıl önce şehit olan köyümüzün evladı Emre Sevinç’i sosyal medya paylaşımıyla anmıştı. Saatler sonra onun da şehadet haberini aldık. Çok üzgünüz, kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Evli ve iki çocuk babasıydı. Bundan sonra emanetlerine sahip çıkacağız. Köyümüzü bayraklarla donattık, onu burada en güzel şekilde uğurlayacağız" dedi.