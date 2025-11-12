Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 12.11.2025 11:35

Burdur'da başıboş sokak köpekleri 13 yaşındaki kıza saldırdı

Burdur'da, sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki kız, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Burdur'da başıboş sokak köpekleri 13 yaşındaki kıza saldırdı
[Fotograf: İHA]

Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi'nde sabah yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki K.K.'ya başıboş sokak köpekleri saldırdı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından belediye ekipleri tarafından köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

"Çok korkmuş, devamlı ağlıyor"

K.K.'nın babası Mehmet K. ise olayı çalışırken duyduğunu belirterek, "Yol üzerinde kızım yürürken yanına bir köpek geliyor. Kızım da köpekten kaçmaya çalışıyor. Köpek havlayınca diğer köpekler de geliyor. Sonrasında köpekler kızıma saldırmaya başlıyor. Yoldan geçen bir vatandaş durumu görünce arabayla köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Kızının bacağında ve kalçasında ısırıklar olduğunu ifade eden baba Mehmet K., "Genel durumu sağlık olarak iyi ama çok korkmuş devamlı ağlıyor." dedi.

"Müdahalede sıkıntı yaşıyorlar"

Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rauf Arslan ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nin şehirdeki arızalı tek yer olduğunu belirterek, "Burada 5 ila 15 arasında bir köpek popülasyonu var. Arazinin geniş olmasından dolayı da arkadaşlar müdahalede biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bunu bir şekilde aşacağız." diye konuştu.

ETİKETLER
Başıboş Köpek Sorunu Burdur
Sıradaki Haber
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel'den kötü haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:33
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü
14:22
Doğu Karadeniz'in Türk somonu ihracatı 152 milyon doları aştı
14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
14:40
Milli SİHA'lar Afrika'da güvenlik ve istikrara katkı sağlıyor
13:45
Şehidimizin babası Mehmet Özcan: En büyük tesellim şehit babası olmam
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Şehidimizin babası Adil Kandemir: Vatan sağ olsun
Şehidimizin babası Adil Kandemir: Vatan sağ olsun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ