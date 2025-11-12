Burdur'da başıboş sokak köpekleri 13 yaşındaki kıza saldırdı

Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi'nde sabah yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki K.K.'ya başıboş sokak köpekleri saldırdı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından belediye ekipleri tarafından köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

"Çok korkmuş, devamlı ağlıyor"

K.K.'nın babası Mehmet K. ise olayı çalışırken duyduğunu belirterek, "Yol üzerinde kızım yürürken yanına bir köpek geliyor. Kızım da köpekten kaçmaya çalışıyor. Köpek havlayınca diğer köpekler de geliyor. Sonrasında köpekler kızıma saldırmaya başlıyor. Yoldan geçen bir vatandaş durumu görünce arabayla köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Kızının bacağında ve kalçasında ısırıklar olduğunu ifade eden baba Mehmet K., "Genel durumu sağlık olarak iyi ama çok korkmuş devamlı ağlıyor." dedi.

"Müdahalede sıkıntı yaşıyorlar"

Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rauf Arslan ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nin şehirdeki arızalı tek yer olduğunu belirterek, "Burada 5 ila 15 arasında bir köpek popülasyonu var. Arazinin geniş olmasından dolayı da arkadaşlar müdahalede biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bunu bir şekilde aşacağız." diye konuştu.