Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.11.2025 13:41

Şehidimizin babası Mehmet Özcan: En büyük tesellim şehit babası olmam

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük'te yaşayan babası Mehmet Özcan, şehit babası olmaktan dolayı teselli bulduğunu söyledi.

Şehidimizin babası Mehmet Özcan: En büyük tesellim şehit babası olmam
[Fotograf: AA]

Şirinevler Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden 78 yaşındaki Özcan, gazetecilere, "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı." dedi.

Şehadet haberini İzmir'de yaşayan oğlundan öğrendiğini dile getiren Özcan, şehidin cenazesinin Karabük'te defnedileceğini belirtti.

Özcan, 4 çocuğunun olduğunu ifade ederek, "Biri imam hatipli hocaydı. Ankara Sincan Devlet Hastanesinden emekli. Diğer 2 asker oğlum da emekli. Nuri çalışıyordu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. En büyük tesellim şehit babası olmam." dedi.

Öte yandan, şehidin annesi Şaziye Özcan'ın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Karabük Şehit
Sıradaki Haber
Sındırgı'daki depremler sonrası faylarda stres haritası çıkarılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:33
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü
14:22
Doğu Karadeniz'in Türk somonu ihracatı 152 milyon doları aştı
14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
14:40
Milli SİHA'lar Afrika'da güvenlik ve istikrara katkı sağlıyor
13:35
Antalya turizminde İngiltere pazarı rekor yükselişini sürdürdü
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Şehidimizin babası Adil Kandemir: Vatan sağ olsun
Şehidimizin babası Adil Kandemir: Vatan sağ olsun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ