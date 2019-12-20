Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasının sorumlusu olarak gördüğü HDP'nin il başkanlığının önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylem sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuştu.

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğerlerine de örnek oldu. Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı.

Son olarak 8 Ekim'de oturma eylemine başlayan Hatice Ceylan'ın da 10 Aralık'ta 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 109'uncu gününde sürüyor.

"Oğlum gelsin, yalvarıyorum oğlumu istiyorum"

Batman'ın Sason ilçesinden gelen baba Nağmet Akın da 5 ay önce dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Bayram Akın için oturma eylemine dahil oldu.

Akın, oğlunun lise ikinci sınıfı tamamladığını, yaz tatilinden bu yana da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda izlediğini, hem onlara destek olmak hem de evladı için oturma eylemine katılmak amacıyla Diyarbakır'a geldiğini kaydeden Akın, oğluna kavuşmak istediğini belirtti.

Akın, "Oğlum HDP'ye gidip geliyordu, onların gönderdiğinden şüpheleniyoruz. İlk eşim Bayram'ı doğurduktan 1 ay sonra vefat etti. Çocuklarımı öksüz büyüttüm. Sonra ikinci evliliğimi yaptım. 14 çocuğum var. Yüreğimiz yanıyor. Yemek bile yiyemiyorum. Oğlum gelsin, yalvarıyorum. Oğlumu istiyorum. Maddi durumum kötü, çocuklarımla mutlu oluyordum. Bizi bu hale soktular." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA