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Türkiye
İHA 04.04.2024 13:36

Çocuklar el frenini indirdi, kayan araç refüje çarparak durabildi

İstanbul'da 3 ve 5 yaşındaki iki kardeş, park halindeki minibüsün el frenini indirdi. Babaları çevredekilerin yardımıyla aracı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. Rampada kayan araç bir kişiye çarptıktan sonra caddeye çıktı. Refüje çarparak durabildi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda aracını benzin istasyonunun yanına park eden Halit Gündüz camları silmeye başladı. Bu sırada araçtaki 3 ve 5 yaşındaki iki oğlu el frenini indirdi. Böylece araç bir anda kaymaya başladı. 

Baba, koşarak minibüsü durdurmaya çalıştı, çevredekiler de yardım etmek istedi. Kayan minibüs park halindeki servis aracı ile yanındaki şoförüne çarptı.

Kayan araç caddeye ilerledi, faciadan dönüldü

Ardından trafiğin aktığı caddeye çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi.

Servis sürücüsü Mustafa Karadaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Halit Gündüz ve araçta bulunan çocukları büyük panik yaşadı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Mustafa Karadaş’a müdahalede bulundu. Araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan tüm yaşananlar kameraya yansıdı.

"Araç geleceğini hiç tahmin etmedim"

Kazada yaralanan Mustafa Karadaş, “Ben tam servisin kenarına geçiyordum. Araç çarptı ve ben düştüm. Ben burada temizlik yapıyordum. Ama burada araç geleceğini ben hiç tahmin etmedim. Ben aracın arkasına düştüm. Düşmenin etkisiyle yaralandım. Araç vurdu yani" ifadelerini kullandı.

Kayan aracının el frenini çocuklarının çektiğini söyleyen Halit Gündüz de “Arabayı park etmiştim. Çocuklar el frenini çekmişler. Araba kaymış. Verilmiş sadakamız varmış. Adama bir şey olmamıştır inşallah. Çocukların emniyet kemeri takılıydı. Onları da çıkarmışlar. Vitesteydi araba onu da çekmişler. Çocuklarım yapmış” dedi.

Seyir halinde giderken kazayı gören Naz Deniz, "Ne olduğunu anlamadık biz yolda geliyorduk. Ondan sonra siyah araba önümüze çıktı sonra da şoför frene bastı" diye konuştu. 

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