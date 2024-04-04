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Türkiye
DHA 04.04.2024 12:58

Kadın polisten eli bıçaklı kişiye 'duygusal' müdahale

İstanbul Sultangazi'de, elinde bıçakla polise zor anlar yaşatan Yasin T., kadın polisin sarılma sözü üzerine elindeki bıçağı yere atıp, koşarak sarıldı.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında, elinde bıçakla çevreye rahatsızlık veren kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bu kişinin bir gün önce kaybolan zihinsel engelli Yasin T. olduğunu belirledi.

Kadın polis isteğini kırmadı

Yasin T., elinde bıçağı polislere uzatarak, yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine kadın polis, Yasin T.'yi ikna etmeye çalıştı.

Yasin T.'nin, 'Bana yüzük alacak mısın?' isteğine olumlu cevap veren kadın polis, elindeki bıçağı bırakmasını istedi. Yasin T., bu kez de kadın polise, 'Bana sarılacak mısın?' isteğinde bulundu. Polisin bu isteğe de olumlu cevap vermesi üzerine elindeki bıçağı yere atan Yasin T., koşarak kadın polise sarıldı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayıp olduğu ortaya çıktı

Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Yasin T.'nin, bir gün önce ailesiyle birlikte yaşadığı Arnavutköy'de ayrılarak kaybolduğu öğrenildi. Polis, Yasin T.'nin ailesine ulaşarak durumdan haberdar etti. Yasin T. işlemlerin ardından, polis merkezi amirliğine gelen babasına teslim edildi.

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Kadın polisten eli bıçaklı kişiye 'duygusal' müdahale
Kadın polisten eli bıçaklı kişiye 'duygusal' müdahale
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