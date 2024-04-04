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Türkiye
TRT Haber 04.04.2024 12:00

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili 5 gözaltı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Yenimahalle İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktığı hatırlatıldı.

Yangınla ilgili olay yerinde yapılan araştırmalar neticesinde, yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ  Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

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