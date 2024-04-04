Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Yenimahalle İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktığı hatırlatıldı.

Yangınla ilgili olay yerinde yapılan araştırmalar neticesinde, yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.