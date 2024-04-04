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Türkiye
AA 04.04.2024 13:40

Ankara'daki yangın bölgesine yakın oturanlara "maske" uyarısı

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangında alev alan lastiklerin kanser yapıcı etkisi bulunuyor. O bölgede oturanların pencerelerini kapatmaları ve maske kullanmaları öneriliyor.

Ankara'daki yangın bölgesine yakın oturanlara "maske" uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Çevre uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk,  Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangının çevreye etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lastikler kontrolsüz yandığında, içerisinde bulunan organik kirleticilerin yanı sıra, ağır metallerin duman ve sis şeklinde çevreye yayıldığını anlatan Öztürk, "Bu kirleticiler kalıcı ve kanser yapıcı organik maddeler içerir. Kullanılmış lastikler gelişigüzel yani kontrolsüz yandığı zaman kanser yapıcı kirleticiler çevreye dağılır. Bu nedenle hakim rüzgar yönünde dağılan kirlilik bölgesinde oturanların pencerelerini kapatması, mümkünse dışarı çıkmaması, çıkacaksa da özellikle maskesiz dolaşmaması gerekiyor" diye konuştu.

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Öte yandan, yangının etkisiyle oluşan dumanın taşıdığı bu kirleticilerin, hakim rüzgar yönündeki yüzeysel su kaynaklarında da uzun süre bozulmadan kalabildiğine işaret eden Öztürk, bu nedenle bölgedeki yüzeysel su kaynaklarının yetkililer tarafından mutlaka ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

"Yangın önlemleri almayan tesisler çalışmamalı"

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, aynı zamanda kanser yapıcı bu ağır metallerin toprağa karışabildiğine dikkati çekti.

Kirli gazın bölgede ciddi hava kirliliği oluşturduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu kirleticiler tarım topraklarına karıştığı zaman özellikle bitkiler yoluyla insanlara ulaşabilir. Yüzeysel su kaynaklarında olduğu gibi o bölgedeki tarım topraklarının da mutlaka incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da itfaiye erleri. Yangın söndürmede çalışan itfaiye erleri, kesinlikle aktif karbonlu maske takarak çalışma yapmalı.

Aksi halde bu kanser yapıcı kirleticilerden etkilenen itfaiyecilerin sağlıkları ciddi anlamda risk altına girer. Geri dönüşüm tesislerinin her biri yangın riski taşıyan tesislerdir. Sağlık ve çevre üzerinde verdiği zarar ilgili firmadan tanzim edilmelidir. Yangın önlemleri almayan hiçbir geri dönüşüm tesisi çalışmamalı. Yangın söndürmeyle ilgili gerekli önlemleri almayan geri dönüşüm tesisleri derhal kapatılmalı."

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