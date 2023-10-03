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Türkiye
AA 03.10.2023 02:21

Çocuğa zorla içki içiren kişi tutuklandı

Başakşehir'de, bir çocuğa zorla içki içirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çocuğa zorla içki içiren kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarından "Çocuğa zorla alkol içirdiler" başlığı ile paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan çalışmalar sonucu Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir çocuğa zorla içki içirmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan şüpheli F.İ'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan F.İ'nin tutuklanması kararlaştırıldı.

Aynı mahalledeki evinde yakalanan şüphelinin, "kasten yaralama", "tehdit" ile "hakaret" gibi çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtilmişti.

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