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Türkiye
AA 02.10.2023 21:57

Isparta'da kurt saldırılarına karşı 100'e yakın noktaya fotokapan yerleştirildi

Isparta'da, kurtların küçükbaş hayvanlara saldırısının önüne geçmek için kent geneline yaklaşık 100 fotokapan yerleştirildi.

Isparta'da kurt saldırılarına karşı 100'e yakın noktaya fotokapan yerleştirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, yüksek kesimlerde kurtların küçükbaş hayvanlara verdiği zararın önüne geçmek için farklı noktalara 100'e yakın fotokapan yerleştirdi.

Kent genelindeki fotokapanlara yansıyan görüntülerde, kurtların koyunların ve keçilerin etrafında dolaştığını görülüyor.

Birlik başkanı Hüseyin Sarıdaş, kentte kurtların küçükbaş hayvanlara zarar verdiği hadiselerle karşılaştıklarını belirtti.

Sarıdaş, hayvan yetiştiricilerini olumsuz etkileyen bu durumun önüne geçebilmek amacıyla birlik olarak farklı noktalara fotokapanlar yerleştirdiklerini söyledi.

Fotokapanların kaydettiği görüntüleri düzenli olarak izlediklerini dile getiren Sarıdaş, üyelerinin hayvanlarını otlatırken daha dikkatli olduğunu, kurt sürülerinin görüldüğü bölgelerde otlatma yapmayıp, kurt saldırısının önüne büyük ölçüde geçildiğini söyledi.

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