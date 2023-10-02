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Türkiye
AA 02.10.2023 20:08

FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması"nda yer alan zanlı yakalandı

Kayseri'de yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Emniyet Mahrem Yapılanması"nda yer alan ve 6 yıldır aranan şüpheli Kadir Akar'ın tutuklandığı bildirildi.

FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması"nda yer alan zanlı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması"nda yer alan, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Akar'ın İstanbul'dan Kayseri'ye gittiğinin belirlendiği ve 30 Eylül'de operasyon sonucu gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı tespit edilen, fiziksel özelliklerini değiştirmeye çalışan ve adreslerde kayıtsız kalan Akar'ın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Akar'ın ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün dershanelerinde özel olarak yetiştirilerek polis kolejine yerleştirildiği, mesleğe başladıktan sonra da örgüt ile irtibatının devam ettiği belirtildi.

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