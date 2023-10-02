Bakan Göktaş, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

Göktaş, teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti.

Polislere "geçmiş olsun" dileklerini ileten, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Göktaş, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı polis memurlarının durumlarının gayet iyi olduğunu söyledi.

Yaralıların hızlıca sağlıklarına kavuşacaklarına yönelik inancını ifade eden Göktaş, bakanlık olarak ilk andan itibaren yaralı emniyet mensuplarına ve ailelerine psikososyal destek verdiklerini vurguladı.

Yaralı polislerden birinin ameliyattan çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Bakan Göktaş, Demirel ve Karataş'ın sağlık durumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından da yakından takip edildiğini söyledi.

Tüm millete geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, "Terör örgütleri asla emellerine ulaşamayacaklar. Teröre karşı mücadele son sürat devam edecek. Allah bir daha böyle bir felaketle karşılaştırmasın, bu tür hainlere fırsat vermesin" diye konuştu.

Bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'a da rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Göktaş, bakanlık olarak Bozlağan ailesine de psikososyal destek sağladıklarını söyledi.

Bir gazetecinin "Yaralı polisler servise çıkarıldı mı?" sorusu üzerine Göktaş, "Çıkarıldı, bilinçleri açık, moralleri yerinde" yanıtını verdi.

Ailelerinin de yaralı polis memurlarının yanında olduğunu, hastanede yaralıların durumlarının yakından takip edildiğini aktaran Göktaş, başka bir gazetecinin, "Genel sağlık durumlarında herhangi bir fonksiyon kaybı yok değil mi?" sorusu üzerine de "Şu aşamada öyle bir şey görünmüyor, durumları gayet iyi, takibi yapılıyor." bilgisini verdi.