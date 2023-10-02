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Türkiye
TRT Haber, AA 02.10.2023 17:46

Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı

Küçük bir çocukken mucize kurtuluşun kahramanı oldu. Yıllar sonra teröristler tarafından katledildi. Develi'de teröristler tarafından öldürülen Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındaki arşiv görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan 2 teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde gaspettiği ortaya çıkmıştı.

Mucize çocuk terör kurbanı oldu
Mucize çocuk terör kurbanı oldu

İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını hain planları için kullanmıştı.

Mucize çocuk terör kurbanı

Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi'de kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu ortaya çıktı. 

Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.

Şehit Bozlağan Kayseri'de toprağa verildi

Develi ilçesi Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bozlağan'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan tabuta sarılarak ağladı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan'ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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