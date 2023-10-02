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Türkiye
AA 02.10.2023 17:12

Şile'de tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı

Perşembe gününden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Şile Ağva'da bulunan Koca Dere taşarak tarım arazilerini ve bazı evleri su altında bıraktı. Derenin taşıdığı çamurun denize akması sonucu Şile sahili de kahverengiye boyandı.

Şile'de sağanağın etkisiyle taşan dere hayatı olumsuz etkiledi. Ağva'da bulunan Koca Dere'nin çevresindeki tarım arazileri, bungalovlar ile bazı evler sular altında kaldı.

Şile’de sağanak nedeniyle taşan dere dronla görüntülendi
Şile’de sağanak nedeniyle taşan dere dronla görüntülendi

Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatılırken bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı. Şile Belediyesi ekipleri, perşembe gününden itibaren ilçede etkisini gösteren sağanağın çevreye ve evlere etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şile'de tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı

Ağva'da büyük paletli kato ve 2 kepçe ile taşan derenin ağzını genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İlçe merkezindeki kanalizasyon ızgaraları temizleniyor, 4 kepçe ile arazi aracı ve 30 kişilik ekiple selden etkilenen bölgelerde çalışmalar yapılıyor.

Deniz çamur rengine döndü

Öte yandan Koca Dere'nin taşıdığı çamurun denize akması sonucu Şile sahili de kahverengiye boyandı.

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Şile'de tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı
Şile'de tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı
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