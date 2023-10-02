Şile'de tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı

Şile'de sağanağın etkisiyle taşan dere hayatı olumsuz etkiledi. Ağva'da bulunan Koca Dere'nin çevresindeki tarım arazileri, bungalovlar ile bazı evler sular altında kaldı.

Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatılırken bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı. Şile Belediyesi ekipleri, perşembe gününden itibaren ilçede etkisini gösteren sağanağın çevreye ve evlere etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağva'da büyük paletli kato ve 2 kepçe ile taşan derenin ağzını genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İlçe merkezindeki kanalizasyon ızgaraları temizleniyor, 4 kepçe ile arazi aracı ve 30 kişilik ekiple selden etkilenen bölgelerde çalışmalar yapılıyor.

Deniz çamur rengine döndü

Öte yandan Koca Dere'nin taşıdığı çamurun denize akması sonucu Şile sahili de kahverengiye boyandı.