Yalova'da 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Yalova üzerinden çevre illere sevk ederek ticaretini yapacakları tespit edilen H.Y. ve E.H.'yi takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu otomobili Altınova ilçesi yol güzergahı uygulama noktasında durduran ekipler, aramada 24 ayrı parça halinde özel olarak paketlenmiş halde 14 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y. ve E.H., sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.