Mucize çocuk terör kurbanı oldu

Küçük bir çocukken mucize kurtuluşun kahramanı oldu. Yıllar sonra teröristler tarafından katledildi.

İçişleri Bakanlığının önündeki bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın, Kayseri'de teröristlerce gasbedildiği belirlendi.

Teröristler, Develi ilçesi Küçükkünye Avlağa mezrasında gece saatlerinde evine giden veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın önünü kesti. Bozlağan'ın vahşice öldürdükten sonra aracını çaldı.

Gasbedilen araç, terör örgütü mensupları tarafından Ankara'ya getirilerek bombalı saldırıda kullanıldı.

Mucize ile kurtulmuştu

Genç yaşında teröre kurban giden Bozlağan'ın hikayesi dikkat çekici...

Mikail Bozlağan 2005 yılında, henüz 6 yaşındayken, aynı yaştaki kuzeni ile mantar toplamaya gitmişti.

Yollarını kaybeden kuzenlerden Hüseyin, Adana'nın Feke ilçesinde ölü olarak bulundu. Köy yolunu bularak minibüsün rotasını izleyen Mikail ise yaşama tutundu. Hayatta kalmayı başararak 'mucize çocuk' olarak anıldı.

Teröristlerin hain emelleri, 18 sene sonra Mikail'i hayattan kopardı.



