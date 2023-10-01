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Türkiye
AA 01.10.2023 19:44

THY'den sefer iptalleri nedeniyle uçuşları kontrol etme uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptaller yaşandığını belirterek, yolcuları, havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

THY'den sefer iptalleri nedeniyle uçuşları kontrol etme uyarısı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Yolculara havalimanlarına gelmeden önce THY'nin internet sitesi üzerinden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunan Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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