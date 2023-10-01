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Türkiye
AA 01.10.2023 16:52

Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı

Ankara'da, sabah saatlerinde terör saldırısının düzenlendiği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne Türk bayrağı asıldı.

Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
[Fotograf: AA]

Bakanlık Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla saat 09.30 sıralarında gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş ve açılan ateş sırasında 2 emniyet görevlisi hafif yaralanmıştı.

Polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da polis memurlarına ziyarette bulundu.

Bakan Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
Bakan Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

Yerlikaya, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, her iki polis memurunun da sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne Türk bayrağı asıldı.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, ekipler olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Saldırıda başından vurularak etkisiz hale getirilen teröristin cesedinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.

Terör saldırısına ilişkin getirilen erişim engeli ve yayın yasağı kararı sürüyor.

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