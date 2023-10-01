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Türkiye
AA 01.10.2023 16:43

Antalya'da sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın bazı ilçelerinin kıyı kesimlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Öğle saatlerinde bastıran sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti

Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Kemer, Kumluca, Finike ve Kaş'ta akşam saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yer yer sağanağın görüldüğü bölgede, son 24 saatte metrekareye Finike Tatlısu'da 41,1, Kaş Kasaba orman sahasında 40,9, Alanya'da Toslak'ta 36,7 ve Kemer Ovacık istasyonunda 20,9 kilogram yağış düştü.

Kemer'de öğle saatlerinde bastıran sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ekiplerin, yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Alanya'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Aralıklarla sağanağın etkisini sürdüğü Alanya ilçesinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir butiğin önünde sergilenen giysiler ve şemsiye rüzgardan uçtu.

Devrilen şemsiye, park halindeki araca çarptı, giysiler etrafa saçıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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