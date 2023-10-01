İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor

Megakentte sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan sağanak, zaman zaman kuvvetlenerek etkisini gösteriyor.

Gün içerisinde en çok yağış düşen ilçeler arasında Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan'ın kuzey kesimleri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Küçükçekmece yer alıyor.

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar'da sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor

Bazı sürücülerin trafik yoğunluğu oluşan D-100 kara yolunda kaza riskine karşı dikkatli ilerlemeye çalıştıkları görüldü.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanağa yakalanan vatandaşlar, tentelerin altına ya da toplu ulaşım araçlarının durakları ile telefon kulübelerine sığınıp ıslanmaktan korunuyor.

Eminönü Alt Geçidi de sağanaktan etkilendi

Sağanağın kentin bazı bölgelerindeki yollarda su birikintilerine neden olması sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Ümraniye Küçüksu Caddesi, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı, Çekmeköy, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yer alan bazı yollarda yer yer su birikintileri ve kısmi sel oluştu.

Küçükçekmece Sefaköy'de de rögar kapağından suların fışkırdığı görüldü.

Eminönü Alt Geçidi'nde bulunan dükkanlarda çalışanlar, geçitte biriken sudan dolayı ürünlerinin zarar görmemesi için kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

Esenyurt Liman Caddesi D-100 kara yolu istikameti, yolun suyla dolması nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı, bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler, çalışma yürüterek suyu tahliye etti.

Kuvvetli yağış, Arnavutköy'ün bazı mahallelerinde de yolların bozulmasına, taş ve toprakların sürüklenerek yolları kaplamasına neden oldu.

Açılan rögar kapakları sürücüler için tehlike oluşturdu

İtfaiye ekiplerine Esenyurt, Avcılar'dan çok sayıda su baskını ihbarı yapılırken Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bazı binaların girişleri suyla doldu.

Başakşehir'de belediye ekipleri su biriken caddelerde vidanjörle suları çekerken yolların açık kalması için mazgalları temizledi.

Sağanak esnasında basıncın etkisiyle bazı yollardaki rögar kapaklarının açıldığı ve sürücüler için tehlike oluşturduğu gözlendi.

Sokak hayvanları da yağıştan olumsuz etkilenirken Avcılar'da bir yavru kedi yağmurdan korunmak için sığındığı otomobilin lastiğinde bulundu.

AKOM'dan "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, sağanağın sabaha kadar etkili olduğu, kentin farklı bölgelerine 20 ila 221 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi.

Yarın da etkisini sürdürecek yağışlı hava sebebiyle bazı bölgelerin yer yer saatte 100 kilogram üzerinde yağış alabileceğine işaret edilen açıklamada, İstanbullulara dikkatli olmaları, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Arabalar suyun içinde kaldı

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan Derya Blokları'nın bahçesinde de su baskını yaşandı. Bahçede bulunan bisikletler, suyun altında kaldı. Yeşilkent Mahallesi Galata Sokak'ta da kuvvetli yağış yolun çökmesine sebep oldu, kaldırım taşları söküldü ve belediye aracı yolda kaldı.

Ambarlı Limanı'na giden yolda su birikintileri nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki araca çarptı.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Narlıdere Sokak'ta da su birikintisi oluştu. Aynı sokaktaki apartmanın bodrum katını su basarken belediye ekipleri suları tahliye etti.

Soğanlı Mahallesi Avşin Sokak'ta da su birikintisi arabaların yarı seviyesine kadar yükseldi.

Esenyurt'ta bir otomobil suyla dolan çukura girdi

Esenyurt Pınar Mahallesi 1297. Sokak'ta, yol çalışması sonrasında üzerine toprak dökülerek kapatılan çukur yağmur suyuyla doldu.

Sokakta seyir halindeki bir otomobil, su birikintisi nedeniyle fark etmeyerek, çukura girdi. Ön tekerlekleri çukurda kalan araçta hasar oluştu. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.