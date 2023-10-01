Bakan Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, yaralı polis memurları Demirel ve Karataş'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Demirel, Karataş ve mesai arkadaşlarının saldırı girişimini akamete uğrattığını belirten Yerlikaya, "Kendilerine minnettarız. Erkan kardeşimiz hafif yaralı, onunla konuştuk. 'Geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de aziz milletimizin ve bütün mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini' ilettik. Biraz geç gelmemizin sebebi Alim Reis kardeşimiz az önce yoğun bakıma geldi. Şuuru açık, kendisiyle orada hasbihal edildi, doktorlarımızın nezaretinde, güçlü, kuvvetli bir kardeşimiz." diye konuştu.

Alim Reis Demirel'in durumu hakkında ailesine güzel haberleri aktardıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler. Burada hem Ankara Üniversitemizin kıymetli Rektörü Necdet Ünüvar Hocamıza, İbni Sina Hastanemizin kıymetli başhekimi ve bu bölümde çalışan bütün hekimlerimize, bütün sağlık çalışanlarımıza İçişleri ailesi olarak teşekkür ediyorum.

Gerçekten ilk andan itibaren muazzam gayret gösteriyorlar. Her birine teşekkür ediyoruz. Ailemiz metanetli, bütün milletimizden dua istiyorlar. Hem Alim Reis'imizi hem de Erkan'ımızı buradan sağlık, sıhhat, afiyete kavuştuğu ve ailesiyle beraber, el ele tutuşarak evlerine göndermek istiyoruz. Süreç içerisinde de gerek Rektör hocam, başhekimimiz öncelikle ailesine ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimize ve bütün mesai arkadaşlarına sağlığıyla ilgili gelişmeleri anbean sizlerle paylaşacaklar."

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da eşlik etti.