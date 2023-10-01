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TRT Haber 01.10.2023 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecinde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne rağmen sabırla bugünlere getirdiğimiz tam üyelik sürecimizde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammülümüzün kalmadığını burada tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecinde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammülümüz kalmadı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Genel Kurulu’na hitap etti.

"Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa, bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler" dedi.

 

"AİHM'nin verdiği son kararlar, adeta bardağı taşıran son damla olmuştur"

Demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapacağını ve yine yola devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne rağmen sabırla bugünlere getirdiğimiz tam üyelik sürecimizde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammülümüzün kalmadığını burada tekrar ifade etmek istiyorum"diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AİHM'nin verdiği son kararlar, adeta bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları beyhude yere sevinmesinler. FETÖ'cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz.

Türkiye'yi ve Türk milletinin çıkarlarını küresel arenada cesaretle savunurken hiç kimseden çekinmeyeceğiz. "

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