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Dünya
AA 01.10.2023 14:00

Yabancı temsilciliklerden Türkiye'ye terör saldırısı nedeniyle dayanışma mesajları

Türkiye'deki yabancı temsilcilikler, Ankara'daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma mesajları yayımladı.

Yabancı temsilciliklerden Türkiye'ye terör saldırısı nedeniyle dayanışma mesajları

Birçok büyükelçilik ve büyükelçi, X sosyal medya hesaplarından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile destek mesajları paylaştı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör saldırısına ilişkin paylaşımında, saldırı haberini yüreklerinde dehşetle izlediklerini, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de Ankara'da 09.30'da İçişleri Bakanlığı önünde patlama meydana geldiğini ve Türk makamlarından alınan bilgiye göre bunun bir intihar saldırısı olduğunu kaydederek, "Yetkililere göre saldırının faillerinden ikisi öldü, iki polis memuru da yaralandı. Temsilcilik durumu izliyor." ifadelerine yer verdi.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği de bölgedeki vatandaşlarına bu olayların ardından yetkililerin güvenlik talimatlarına dikkat etmelerini tavsiye ederek, acil durum irtibat numaralarını paylaştı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı yakınlarındaki saldırı nedeniyle yaralılara acil şifa ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de yaptığı paylaşımda, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye bu sabah gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Bugün Ankara'da yaşanan terör saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralılara acil şifa diliyorum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız." paylaşımında bulundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği de paylaşımında Ankara'daki terör saldırısında yaralananlara şifa diledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bu sabah Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaptığı paylaşımda, patlamadan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaralanan polislere geçmiş olsun dilerim, polis teşkilatına güvenliğimize baktıkları için de teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Norveç'in Ankara Büyükelçiliği de Türk yetkililerin Ankara'daki patlamaya intihar bombacısının neden olduğunu açıkladığını kaydederek, yaralılara acil şifa diledi ve terörün her türlüsünü kınadıklarını ifade etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda da şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bugün Ankara'da yaşanan hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Pakistan, terör tehdidine karşı mücadelelerinde Türk kardeşlerimizin yanında kararlılıkla durmaktadır."

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian da X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ankara'daki terör saldırısına dair haberleri takip ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör terördür ve affedilemez." ifadelerini kullandı.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği de Başbakan Ulf Kristersson'un ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Türkiye ile dayanışma mesajlarını paylaşarak desteğini gösterdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da paylaşımında, "Bugün Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınıyor ve lanetliyorum. Dünyamızda şiddet ve teröre yer yoktur. Vatandaşların güvenliği için hayatlarını tehlikeye atan kahraman polis memurlarına acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Dışişleri Bakanlığının mesajını paylaşarak terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

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