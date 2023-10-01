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Dünya
AA 01.10.2023 11:52

Bangladeş'te dang humması nedeniyle ölenlerin sayısı 989'a yükseldi

Bangladeş'te yılın başından beri dang humması nedeniyle 989 kişinin öldüğü açıklandı.

Bangladeş'te dang humması nedeniyle ölenlerin sayısı 989'a yükseldi
[Fotograf: AP]

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkede yılın başından bu yana dang humması nedeniyle 989 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 203 bin 406'ya ulaştı.

DGHS, eylülde hastalık nedeniyle toplam 396 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece eylül ayı, 2000'den bu yana en çok ölü sayısının kayıtlara geçtiği ay oldu.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.

Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Bu hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Bangladeş'te daha önce dang humması nedeniyle bir yıl içinde gerçekleşen en fazla ölüm 2022'de 281 olarak kayıtlara geçmişti.

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