ABD Dışişleri Bakanlığı TRT Haber’in sorularını yanıtladı: Ermeni provakasyonunu araştırıyoruz

TRT Haber, ABD Dışişleri Bakanlığı’na Ermeni Eylemcilerin provokasyonu ile ilgili, olayı nasıl değerlendirdiklerini sordu. Geçmiş dönemde şehit edilen Türk diplomatları hatırlattı.

TRT Haber'e gönderilen yazılı cevapta, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu araştırmak için Los Angeles Polis Teşkilatı ile birlikte çalıştığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı TRT Haber’in sorularını yanıtladı.



ABD’de Türkiye konulu bir konferans, Ermeni grubun provokatif saldırılarına sahne olmuştu. TRT Haber, ABD'ye geçmişte şehit edilen Türk diplomatları hatırlattı, olayı nasıl değerlendirdiklerini sordu. pic.twitter.com/lMYxHpoBJP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2023

"Diplomatların emniyeti konusundaki taahhüdümüzü yineliyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"29 Eylül'de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte Türk büyükelçisinin de dahil olduğu olaya ilişkin raporların farkındayız. Diplomatların emniyeti konusundaki kesin taahhüdümüzü yineliyoruz ve diplomasiyi yürütenlerin emniyetini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

ABD'nin Los Angeles şehrinde Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" konulu konferans, Ermeni grubun saldırısına uğradı.

Türk, Azerbaycanlı ve Amerikalı yetkililerin katıldığı etkinlik daha başında Ermeni bir provokatör tarafından kesintiye uğratıldı.

Türk ve Azerbaycanlı yetkililere hakaret eden provokatör salondan çıkarıldı.

Saldırı bununla bitmedi...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan kürsüye çıktığı sırada, bu sefer 11 kişilik bir öğrenci grubu provokasyona başladı.

Bir Ermeni provokatör de Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'a sözlü saldırıda bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan heyetine asılsız suçlamalarda bulunan grubun provokasyonu 10 dakika kadar sürdü. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile grup, salondan çıkarıldı. Grup bu sefer de konferans salonunun dışında gürültü yaparak, içerideki konuşmaları engellemeye çalıştı. Provokatif saldırı, konferans sona erdikten sonra da sürdü.

Binadan çıkan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Türkiye'nin Los Angeles Din Hizmetleri Ataşesi İsmail Demirezen ve Medya Yöneticisi Saner Ayar, dışarıda göstericilerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı.