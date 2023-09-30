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Dünya
AA 30.09.2023 23:41

Ürdün: İsveç'te Kur'an- Kerim'in yakılması nefret ve şiddeti körüklüyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Malmö kentinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının "nefret ve şiddeti körüklediğini" belirterek eylemi kınadı.

Ürdün: İsveç'te Kur'an- Kerim'in yakılması nefret ve şiddeti körüklüyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsveç yönetiminin, Irak vatandaşı Salwan Momika'nın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Ürdün'ün dini sembollerin kutsallığını ihlal eden ve aşağılayan, yalnızca nefreti ve şiddeti körükleyen ve barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden bu tür eylemleri güçlü bir şekilde reddettiği ve kınadığı" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İslami sembollere saldırıların tekrar etmesine izin verilmemesi ve bu eylemlerin suç sayılması çağrısında bulunuldu.

Bugün Malmö şehrinin Lorensborgstorget bölgesinde Irak kökenli Salwan Momika, polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldırı girişiminde bulunmuştu. Bunu engellemeye çalışan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya 10'u zırhlı 20 polis aracı ve yaklaşık 100 emniyet mensubu eşlik etmişti.

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