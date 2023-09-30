Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye mezunları Bakü'de buluştu

Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirilen programa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, siyasetçi Sinan Oğan, Azerbaycanlı milletvekilleri ve çok sayıda Türkiye mezunu katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşu ile anılması, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunması ile başlayan etkinlikte konuşma yapan YTB Başkanı Eren, Türkiye'nin 1990'lı yıllarda başlattığı "Büyük Öğrenci Projesi"nden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi dost ve kardeş ülkelerden binlerce öğrenciye Türkiye'de burslu eğitim alma olanağı sağlandığına değindi.

Eren, Bakü'deki buluşmaya dünyanın 21 farklı ülkesinden mezun derneklerinin temsilcilerinin katıldığını söyledi.

Azerbaycan'a bir başka önem verdiklerini ifade eden Eren, Azerbaycan'ın siyasetinde, bürokrasisinde, iş ve akademik dünyasında çok sayıda Türkiye mezununun bulunduğunu ve onlarla gurur duyduklarını vurguladı.

"Şu an 35 ülkede Türkiye mezunları derneğimiz var"

Eren, buluşmaya katılan mezunların kendi ülkelerinin meselelerini Türkçe konuştuğunu ve tartıştığını söyleyerek "Şu an 35 ülkede Türkiye mezunları derneğimiz var. Türkiye'de 16 bin burslu öğrencimizi misafir ediyoruz. 2011 senesinden beri de 40 bine yakın uluslararası öğrenciyi devletimizin bursuyla Türkiye'de misafir ettik. En fazla öğrenci ise doğal olarak can Azerbaycan'dan geldi. Şu anda 34 bin Azerbaycanlı öğrenci Türkiye'de eğitim almaktadır. Bugüne kadar 100 binleri bulan mezun sayımız var Azerbaycan'dan" bilgisini paylaştı.

Mezunların Türkiye ile irtibatının kopmamasına önem verdiklerini vurgulayan Eren, "200 bini aşkın bir mezun ağımız var. Bu bizim için çok büyük bir güçtür. Türkiye'nin 'dünya beşten büyüktür' diye kavramsallaştırdığı ve dünyadaki ülkeler arasındaki eşitliği öne süren uluslararası siyasi doktrin, aynı zamanda mezunlarımız tarafından da dünyanın dört bir tarafına yayılmaktadır. Bu yüzden bu misyonu heyecanla devam ettireceğiz" dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, bu etkinliği Türkiye'nin dışında ilk kez Azerbaycan'da düzenledikleri için Eren'i kutladı ve teşekkür etti.

"Türkiye devleti, mezunları ile temas halindedir"

Bağcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de eğitim alan gençlerin Türkiye ile temaslarını devam ettirmeleri yönünde hem büyükelçiliklerimize hem de YTB'ye talimatlar vermiştir. Bugün Türkiye dünyanın beşinci büyük diplomatik misyon ağına sahiptir. Türkiye devleti, mezunları ile temas halindedir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı Türkiye mezunlarının ülkelerinde yaptığı kariyerlerden gurur duyduklarını vurgulayan Bağcı, "Biz bunu sarsılmaz bir kardeşlik ve dostluk köprüsü olarak görüyor ve değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev ise konuşmasında, "Azerbaycan'ın tüm sektörlerinde Türkiye mezunları önemli rol oynuyor ve büyük katkı sunuyor. Bunun için Türkiye devletine teşekkür ediyorum. Yurt dışında eğitim almak isteyenlerin büyük çoğunluğu Türkiye'de eğitimi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradov, Uluslararası Türkiye Mezunları Buluşmasının Azerbaycan'da yapılmasının, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan sevgisinin göstergesi olduğunu söyledi.

"Hedefimiz yumuşak güçle hakikatleri dünyaya anlatmaktır"

YTB ile çok proje yaptıklarını belirten Muradov, "Diasporalarımızın koordineli hareket etmesi önemlidir. Bunu başardık. Hedefimiz yumuşak güçle hakikatleri dünyaya anlatmaktır" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ise "Ne mutlu ki hepimize sahip çıkan anavatanımız Türkiye'miz var. Türkiye'yi yanımızda hissettiğimiz için başımız dik yürüyoruz. Bundan da mutluyuz. Ambargo altındayız amma rahat ve gururluyuz. Varsın onlar Avrupa desin, bizim Türkiye'miz var, Azerbaycan'ımız var" şeklinde konuştu.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İşadamları Platformu Başkanı Doç. Dr. Telman Nusretoğlu ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarından ve Karabağ'ın işgalden kurtarılışından bahsetti.

Nusretoğlu, mezunları Azerbaycan'da buluşturan YTB Başkanı Eren'e ve YTB çalışanlarına teşekkür ederek, "Türkiye mezunu olmak misyon sahibi olmak ve adalet için yaşamak demektir" ifadelerini kaydetti.

Programda, "Akademik ve Bilimsel Araştırmalar", "Ekonomi ve Girişimcilik", "Gazetecilik ve Medya", "Sağlık" ve "Kültür ve Sanat" dallarında başarılı Azerbaycanlı mezunlara "Türkiye Mezun Ödülleri" takdim edildi.