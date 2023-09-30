Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2023 19:57

Fransa'da hastanenin acil servisinin gece kapatılması mancınıkla protesto edildi

Fransa'nın Bretonya bölgesinde bir hastanenin acil servisinin gece boyunca kapatılmasına karşı düzenlenen gösteride, protestocular mancınık getirdi.

Fransa'da hastanenin acil servisinin gece kapatılması mancınıkla protesto edildi
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, Bretony'nın Quimper kenti valiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, kente 1 saat uzaklıktaki Carhaix Hastanesinin acil servisinin gece boyunca kapatılmasını protesto etti.

Aralarında eski cumhurbaşkanı adayı Philippe Poutou, Carhaix Belediye Başkanı Christian Troadec gibi siyasetçilerin de olduğu göstericiler, Carhaix Hastanesinin acil servisinin her gün ve aralıksız açık olmasını talep etti.

Bu arada, protestocuların gösteriye bir mancınık getirmesi dikkati çekti.

Polis ve protestocular arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti ve valilik binasına yaklaşmalarını engelledi.

Gösteriye katılan siyasetçiler, valilik yetkilileriyle yaklaşık 2 saat görüştü ancak taleplerine olumlu bir yanıt alamadı.

28 Eylül'de 6 aylık bir bebeğin, Carhaix Hastanesinin acil servisi kapalı olduğu sırada, zamanında müdahale yapılamadığı için hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Hastane yönetimi bebeğin öldüğünü doğrulasa da bebeğin zamanında müdahale edilmediği için hayatını kaybettiği iddiasını yalanladı.

Carhaix Hastanesinin acil servisi 4 Eylül'den bu yana 18.30-08.30 arası kapalı. Acil servise, yalnızca acil sağlık ekiplerini aradıktan sonra gelen hastalar kabul ediliyor.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
ABD'deki Ermeni provokasyonunu Washington Büyükelçisi Mercan anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:35
Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu
21:26
SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu
21:04
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ve Azerbaycan heyetlerine saldırı girişimini kınadı
21:02
Kosova polisi ile KFOR, ülkenin kuzeyinde güvenliği sağlıyor
21:25
Çatalca’da domuz nöbetinde yanlışlıkla arkadaşını vurdu
21:35
Los Angeles Ateşesi Demirezen: Fikir özgürlüğüne karşı provakasyon yaptılar
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu
SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ