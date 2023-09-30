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Dünya
AA 30.09.2023 21:02

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ve Azerbaycan heyetlerine saldırı girişimini kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Los Angeles şehrinde Türk ve Azerbaycan heyetlerine yönelik Ermeni grubun saldırı girişimini kınadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ve Azerbaycan heyetlerine saldırı girişimini kınadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, “Los Angeles'ta düzenlenen Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Konferansı'na katılan ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan heyetlerine yönelik Ermeni radikal gruplar tarafından yapılan sözlü ve fiziki saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov ve diğer katılımcılara geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, "bölgeye dair başlatılan barış sürecini de etkilemeye yönelik radikal grupların" eylemlerinin kaygı verici olduğunu belirtti.

Tatar, KKTC olarak daima Türkiye'nin yanında olacaklarının altını çizerek, Azerbaycan'ın "haklı davasına" destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Los Angeles'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile USC Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans Programı ortak sponsorluğunda düzenlenen konferans sırasında Ermeni bir grup sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

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