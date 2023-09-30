ABD’de meclis 45 günlük kısa vadeli bütçe tasarısını kabul etti

Federal hükümete 45 gün daha finansman sağlayacak tasarı, 91'e karşı 335 oyla kabul edildi. Teklife hayır oyu kullananlar arasında 1 Demokrat temsilci ve 90 Cumhuriyetçi temsilci yer alıyor.

Tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu Temsilciler Meclisinden Demokratların desteğiyle geçmesi dikkati çekti.

Ülkede 2023 mali yılının sona ermesine saatler kala Temsilciler Meclisinden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu olacak.

Tasarı, burada da onaylanması halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Federal hükümetin bu gece yarısından itibaren kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısı, 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için daha fazla zaman tanıyacak.

Söz konusu tasarı, hükümetin 45 gün boyunca mevcut harcama seviyelerinde fonlanmasını ve 16 milyar dolarlık afet yardımını içerirken, tarafların henüz uzlaşamadığı Ukrayna'ya yardım ve sınır politikasındaki değişiklikleri kapsamıyor.