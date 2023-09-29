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Dünya
AA 29.09.2023 22:51

ABD'de Cumhuriyetçilerin geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçemedi

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakar Cumhuriyetçi kanat, kendi liderleri Kevin McCarthy'nin hükümetin "kapanmasını" önlemek amacıyla sunduğu geçici bütçe tasarısını reddetti.

ABD'de Cumhuriyetçilerin geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçemedi
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi McCarthy'nin Meclis gündemine getirdiği ve federal hükümete ekim sonuna kadar geçici finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı için oylama yapıldı.

Cumhuriyetçilerin öncelikleri olan harcamaların kısılması ve sınır güvenliğinin sağlanması gibi konuları içeren bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 198'e karşı 232 oyla reddedildi.

Söz konusu bütçe tasarısına Demokratların yanı sıra 20'den fazla muhafazakar Cumhuriyetçi de karşı çıktı.

McCarthy, oylamanın ardından yaptığı açıklamada "Bu henüz son değil, başka fikirlerim var" dedi.

Temsilciler Meclisi ve Senato "kapanmayı" önlemek için farklı yollar izliyor

Tasarının, Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi'nden geçse bile Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan geçme şansı bulunmuyordu.

Öte yandan, Demokratların kontrolündeki Senato da hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını gündemine aldı.

ABD'de 30 Eylül gece yarısı sona erecek 2023 mali yılının bitimine çok az bir süre kalırken, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun hükümete sağlanacak finansman için farklı yollar izlemesi, hükümet operasyonlarının bütçe yetersizliği nedeniyle durma olasılığını artırdı.

Muhafazakar Cumhuriyetçilerin taleplerinde taviz vermeyen tutumları, ABD'de yarın gece yarısından sonra hükümetin kapanmasının "kaçınılmaz hale geldiği" yorumlarına neden oldu.

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"Federal hükümetin kapanması" ne demek?

ABD kanunlarına göre Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

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