Azerbaycan ve Ermeni temsilciler arasındaki 3’üncü görüşme sona erdi

Azerbaycan’ın Yevlah kentinde Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki 3’üncü görüşme sona erdi.

Yevlah’taki görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede insani konularının, Karabağ'daki Ermeni nüfusun yeniden entegrasyonu ve bu kapsamda Azerbaycan'ın sunduğu yeniden entegrasyon planının ayrıntılı olarak ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Hankendi yakınlarında çıkan yangın sırasında Azerbaycan'ın ilgili devlet kurumlarının aldığı acil tedbirler, gerekli tıbbi malzeme, ilaç yardımlarının gönderilmesinden dolayı Azerbaycan tarafına teşekkür eden Ermeni nüfusun temsilcilerinin, Azerbaycan'dan mobil iletişim hizmetinin, televizyon ve radyo yayınlarının düzenlenmesi yönünde tedbirler almasını rica ettiği belirtildi.

Azerbaycan'ın çalışma grubu üyeleri 2 Ekim'de Hankendi'yi ziyaret edecek

Görüşmede yeniden entegrasyon süreciyle ilgili prosedürler ve sosyal hizmetler hakkında Ermeni heyetini bilgilendiren Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni halk ile temaslardan sorumlu yetkilisi Ramin Memmedov, Azerbaycan tarafından Karabağ bölgesindeki sorunlara yönelik oluşturulan çalışma grubu üyelerinin ekonomik, toplumsal ve benzeri sorunları yerinde çözmek amacıyla 2 Ekim'de Hankendi'yi ziyaret etmeyi planlandıklarını söyledi.

Ermeni ve Azerbaycanlı heyet iki defa görüştü Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuş ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki ilk görüşme 21 Eylül’de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde, 2’inci görüşme ise 25 Eylül’de Hocalı’da yapılmıştı.