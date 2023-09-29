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Dünya
AA 29.09.2023 21:50

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Vucic, telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz kolay geçmedi" ifadesini kullandı ve Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlara değindiklerini kaydetti.

Blinken ile Kosova'nın kuzeyinde gerilimin azaltılması hususunda hem fikir olduklarını ifade eden Vucic ülkesinin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) bölgedeki varlığını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Vucic, "Blinken uygun şekilde davranılmaması durumunda Sırbistan'a muhtemel yaptırımlardan bahsetti. Kendisine ABD'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledim. Buna karşı olduğumu dile getirdim" diye konuştu.​​​​​​​

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

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