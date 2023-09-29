Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2023 21:33

Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun bu yılın sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisini geliştirmiş olacağını söyledi.

Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek

Stoltenberg, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Başbakan Mette Frederiksen ile "2023 Kuantum Konferansı"na katıldı.

Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun yeni teknolojilere ayak uydurmaya devam ettiğini belirterek, "Yıkıcı teknolojilerin hızla yayılmasıyla, kuantum alanı da dahil olmak üzere yeni teknolojilere de daha fazla uyum sağlamalıyız" dedi.

NATO'nun senenin sonuna kadar bir kuantum stratejisi geliştireceğini ifade eden Stoltenberg, böylece NATO'nun sahip olduğu yeteneklerle, doğru teknolojileri birleştirerek teknolojilerin düşmanca kullanımına karşı hazır hale gelineceğini söyledi.

NATO'nun yeni hızlandırıcı sitesi

Stoltenberg, daha sonra Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile birlikte NATO'nun yeni hızlandırıcı sitesi "Deep Tech Lab–Quantum"un (Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum) açılışını yaptı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni laboratuvarın, "NATO'nun 'Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic-DIANA' (Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyonu Hızlandırıcısı) isimli hızlandırma programının bir parçası olarak İttifak genelindeki start-up'ların kuantum destekli çözümleri pazarlamasına yardımcı olacağı" bildirildi.

Açıklamada, "DIANA, inovasyoncuların acil güvenlik sorunlarını çözmek için yeni teknolojiler geliştirdiği, NATO ülkeleri genelindeki test merkezleri ve hızlandırıcı sitelerden oluşan bir ağdan oluşur. Kopenhag'daki Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum, 2023'te başlatılan beş pilot hızlandırıcı sitesinden biridir" sözlerine yer verildi.

ETİKETLER
NATO Jens Stoltenberg
Sıradaki Haber
Azerbaycan, Karabağ Ermenileriyle entegrasyon görüşmelerini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:26
Uşak'ta 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
22:23
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
22:11
BM heyeti, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine Karabağ'a gidecek
22:36
Beyaz Saray: Sırbistan'ı Kosova sınırındaki birliklerini derhal geri çekmeye çağırıyoruz
21:56
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Kalp Günü için ışıklandırıldı
21:53
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Meteoroloji'den 17 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji'den 17 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
FOTO FOKUS
New York'ta su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New York'ta su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ