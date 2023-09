Elon Musk: Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılacağım

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile ilgili paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York'ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk'ı da kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini söyleyerek, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti.

Congratulations to all the teams competing in @Teknofest!



Thank you, President @RTErdogan, for the invitation.



I look forward to attending in person next year, as well as discussing further opportunities for investment in Türkiye. pic.twitter.com/ODWjv34uI5