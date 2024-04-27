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Dünya
AA 27.04.2024 16:21

İsrail'in 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktı

İsrail ordusunun 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 388'e yükseldi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktı
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 204 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 388'e, yaralı sayısının da 77 bin 437'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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