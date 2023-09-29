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Gündem
TRT Haber 29.09.2023 20:59

Erdoğan'dan Musk'a: Seni TEKNOFEST'te görmekten memnuniyet duyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılacağını belirten Elon Musk'a, "TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız" yanıtını verdi.

Erdoğan'dan Musk'a: Seni TEKNOFEST'te görmekten memnuniyet duyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Sevgili Elon Musk, Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ’te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum.

En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..."

Elon Musk: Gelecek yıl TEKNOFEST'e katılacağım

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile ilgili paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk'ı da kabul etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York'ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk'ı da kabul etmişti.

İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini söyleyerek, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti.

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